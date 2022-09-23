Ларин: Слуцкий первым изъявил желание выступить в суде, когда узнал о случившемся

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий первым изъявил желание выступить в суде, когда узнал о случившемся.
«Самым неожиданным было, что прийти и поддержать меня изъявил желание технический директор РФС Андрей Власов. Мы с ним входили в комитет детско-юношеского футбола, где работали над изменениями федеральных стандартов в Министерстве спорта. Одна позиция нам удалась — мы поменяли закон, по которому в государственных школах могут заниматься дети, начиная с девяти лет. Теперь можно с семи. Когда я был на стажировках в Испании и рассказывал об этом законе, то мне никто не верил: считали, что это шутка.
Леонид Викторович Слуцкий самым первым изъявил желание выступить в суде, как только узнал о моём уголовном деле. Он сразу позвонил и сказал, что готов прийти и выступить, потому что в его жизни это уже было», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 23 сентября 2022
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