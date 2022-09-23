Вратарь «Зенита» Кержаков резко высказался о жалобах на судей от «Динамо» и «Локомотива»
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Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков резко высказался о жалобах на судей от «Динамо» и «Локомотива».
«Удивляют ли жалобы топ-клубов на судей после матчей с нами? По конкретным матчам этого сезона – да. Я читал комментарии людей из «Динамо» – это же просто несправедливо. А «Локомотиву» на что жаловаться? Ты сам видишь, что у них в этом сезоне. Так что какие вопросы?
Считаю, что в их случае это просто неуместно. Но если под микроскопом разглядывать эпизоды с нашей стороны, то тоже можно многое накопать. Я не видел, чтобы мы кого-то обыграли за счёт судей», – рассказал Кержаков в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате».
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