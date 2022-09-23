Вратарь «Зенита» Кержаков резко высказался о жалобах на судей от «Динамо» и «Локомотива»

Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков резко высказался о жалобах на судей от «Динамо» и «Локомотива».



«Удивляют ли жалобы топ-клубов на судей после матчей с нами? По конкретным матчам этого сезона – да. Я читал комментарии людей из «Динамо» – это же просто несправедливо. А «Локомотиву» на что жаловаться? Ты сам видишь, что у них в этом сезоне. Так что какие вопросы?



Считаю, что в их случае это просто неуместно. Но если под микроскопом разглядывать эпизоды с нашей стороны, то тоже можно многое накопать. Я не видел, чтобы мы кого-то обыграли за счёт судей», – рассказал Кержаков в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.



Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате».