Ларин: своей мечтой я заразил всех сотрудников «Чертаново» — от уборщиц до тренеров

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался по поводу своей мечты создать что-то особенное в российском футболе.
«У меня была мечта – сделать что-то особенное в российском футболе, который, к сожалению, на протяжении многих лет был избалован большими деньгами. У нас с каждым годом становилось всё больше легионеров, и российским футболистам якобы из-за неправильной подготовки не доставались места в РПЛ. Мечта состояла в том, чтобы попробовать доказать, что при правильно выстроенной системе подготовки футболистов можно только своими ребятами выйти в РПЛ и на равных играть с командами-миллиардерами. В дальнейшем я очень хотел бы, чтобы по нашему примеру были созданы академии во всех регионах России. Чтобы была возможность охватить как можно больше потенциально талантливых детей, помочь им плавно перейти из детско-юношеского футбола во взрослый. Эта проблема так и не решена: ребята, заканчивая футбольные академии, в основном теряются или не могут адаптироваться в профессиональном футболе. Та система, которая была создана в «Чертаново», позволяла с этим справляться.
Своей мечтой я заразил всех сотрудников нашего учреждения – от уборщиц до тренеров. Мы почти это сделали: удачно выступали в ФНЛ, в которой представлены команды от Калининграда до Владивостока; занимали третье место, позволяющее попробовать свои силы в РПЛ, где мы бы сыграли со «Спартаком», «Динамо», «Локомотивом» и «Зенитом» – командами, у которых есть свои академии. Это могло бы в корне перевернуть представление о том, как в российском футболе нужно работать, опираясь только на своих ребят. Мы опередили время – сейчас эти вопросы ещё актуальнее, чем раньше. Но наши планы разрушил пандемийный год: чемпионат не был доигран, мы в РПЛ не вышли. Ребята ушли в другие клубы, а все те, кто был причастен к их воспитанию, думаю, гордятся проделанной работой», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 23 сентября 2022
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