Ларин — о деле за мошенничество: не хочу жаловаться. Ищу причины в себе — я виноват

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин заявил, что не винит никого в собственном уголовном деле.



«Сейчас я не хочу жаловаться, что из-за неправильных нормативов, недостаточных субсидий на учащегося мне пришлось увеличивать списки и получать дополнительное финансирование на академию. Я ищу причины прежде всего в себе. В том, что произошло со мной за эти два года, что шло следствие, я понимаю, что виноват сам. Обвинять однозначно никого не стоит. Понимаю, что был неправ, где-то легкомыслен: знал, что мы делаем хорошее и полезное дело, поэтому думал, что на какие-то вещи можно закрыть глаза. Это была моя мечта сделать лучшую государственную академию, поэтому сейчас именно я несу за это ответственность.



При этом мне бы очень хотелось, чтобы люди из различных спортивных ведомств обратили внимание: все нормативы, вся система для подготовки резерва уже устарела – её нужно пересматривать. Она мешает качественной и эффективной работе. Очень рад, что в «Чертаново», уже после меня, убрали эти списки учащихся. Деньги выделяют те же, но по другим нормативам. Рад, что моя ситуация хотя бы пошла на пользу следующим руководителям и воспитанникам», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.