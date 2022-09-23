Ларин — о деле за мошенничество: не хочу жаловаться. Ищу причины в себе — я виноват

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин заявил, что не винит никого в собственном уголовном деле.
«Сейчас я не хочу жаловаться, что из-за неправильных нормативов, недостаточных субсидий на учащегося мне пришлось увеличивать списки и получать дополнительное финансирование на академию. Я ищу причины прежде всего в себе. В том, что произошло со мной за эти два года, что шло следствие, я понимаю, что виноват сам. Обвинять однозначно никого не стоит. Понимаю, что был неправ, где-то легкомыслен: знал, что мы делаем хорошее и полезное дело, поэтому думал, что на какие-то вещи можно закрыть глаза. Это была моя мечта сделать лучшую государственную академию, поэтому сейчас именно я несу за это ответственность.
При этом мне бы очень хотелось, чтобы люди из различных спортивных ведомств обратили внимание: все нормативы, вся система для подготовки резерва уже устарела – её нужно пересматривать. Она мешает качественной и эффективной работе. Очень рад, что в «Чертаново», уже после меня, убрали эти списки учащихся. Деньги выделяют те же, но по другим нормативам. Рад, что моя ситуация хотя бы пошла на пользу следующим руководителям и воспитанникам», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 23 сентября 2022
-
13:49
-
13:40
-
13:33
-
13:25
-
13:17
-
13:15
-
13:11
-
12:59
-
12:52
-
12:45
-
12:41
-
12:25
-
12:18
-
12:16
-
12:01
-
12:00
-
11:58
-
11:55
-
11:45
-
11:30
-
11:27
-
11:18
-
11:05
-
10:56
-
10:54
-
10:40
-
10:38
-
10:31
-
10:21
-
10:15
-
10:04
-
09:56
-
09:55
-
09:54
-
09:50