В ФИФА отреагировали на новость, что могут разрешить Захаряну выступать за сборную Армении

В ФИФА отреагировали на новость, что полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян может сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за национальную команду Армении.
«Есть определённые правила, регулирующие право на участие в игре национальной команды. Как и есть правила по подаче запросов на изменение спортивного гражданства. В руководстве представлен полный обзор юридических процедур и документов, необходимых для любого права или запроса на выступление за другую национальную сборную», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Ирха в пресс-службе ФИФА.
Ранее появилась информация, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассматривает возможность получения гражданства Армении. Футболист вслед за этим может сменить и спортивное гражданство.
- 23 сентября 2022
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