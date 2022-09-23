«Ты дурак, Лео?» Де Пауль в шуточной форме ударил Месси на тренировке сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины и мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль в шуточной форме ударил на тренировке национальной команды форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.



Как сообщает Mundo Deportivo, Месси что-то сказал партнёру по сборной, после чего Де Пауль в шуточной форме нанёс небольшой удар. Оба игрока улыбнулись после инцидента. Отмечается, что Де Пауль сказал Месси: «Ты дурак, Лео?»

Аргентинцы в ближайшее время проведут два товарищеских матча: с Гондурасом (24 сентября) и Ямайкой (28 сентября).



Отметим, что на предстоящем чемпионате мира по футболу 2022 года сборная Аргентины сыграет в группе С с командами Саудовской Аравии (22 ноября, 13:00 мск), Мексики (26 ноября, 22:00 мск) и Польши (30 ноября, 22:00 мск).

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