Нападающий «Торпедо» Коста сравнил РПЛ и чемпионат Южной Кореи

Нападающий «Торпедо» Марк Коста сравнил уровень чемпионата России и первенства Южной Кореи. До перехода в московский клуб Коста выступал за «Ульсан Хёндэ».



«РПЛ и южнокорейская лига — одинаково сильные чемпионаты. В России больше тактики, а в Южной Корее больший акцент делается на борьбу и физику. Именно поэтому, думаю, РПЛ больше относится и ближе к европейскому футболу, чем к азиатскому», — цитирует Косту Sport24.



Напомним, «Торпедо» победило ЦСКА в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. На 33-й минуте единственный гол в матче забил Стефан Шапич. Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев в прыжке не дотянулся головой до мяча после навеса со штрафного, и тот прилетел к Шапичу, который ногой в касание переправил мяч в ближний угол.