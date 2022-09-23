Смородская — о Киргизии: после таких матчей российские игроки чувствуют себя великими

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от товарищеского матча, в котором сборная России сыграет с национальной командой Киргизии.
«Если честно, матч с Киргизией меня вообще не волнует. Не буду смотреть игру, и не хочется что-то прогнозировать. Почему? Потому что такие матчи не принесут какого-то опыта. Игры с такими слабыми соперниками, как сборная Киргизии, только расслабляют футболистов — на этот раз российских. После таких матчей футболисты чувствуют себя великими», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
- 23 сентября 2022
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