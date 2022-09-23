Объявлена бригада арбитров на матч сборных России и Киргизии
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Товарищеский матч сборных Киргизии и России обслужит 31-летний казахстанский арбитр Данияр Сахи, информирует официальный сайт РФС.
В роли ассистентов выступят Евгений Бельский и Самат Тергеусизов. Резервный судья – Дайырбек Абдылдаев.
Отметим, что Данияр Сахи с 2017 года работает на матчах казахстанских Премьер-лиги и Кубка, Юношеской лиги УЕФА и международных турнирах молодёжных команд.
Напомним, матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Перед этим матчем сборная России провела сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Ещё несколько товарищеских игр национальной команды запланированы на ноябрь.
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