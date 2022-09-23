«Барселона» и «Атлетико» обсудят выкуп Гризманна. Мадридцы хотят снизить цену на игрока

«Барселона» и «Атлетико» проведут переговоры об условиях выкупа французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.



Отмечается, что сине-гранатовые готовы сделать шаг в переговорах по продаже игрока, обсудив условия выкупа. «Барселона» не отказалась от намерения обратиться в суд, но хочет попробовать решить вопрос мирно. Каталонцы хотят продать Гризманна минимум за € 25 млн. «Барса» хочет решить вопрос до очного матча команд, который состоится в начале января.



Гризманн заинтересован в полноценном переходе в «Атлетико», игрок понимает ситуацию, при которой начинает матчи на скамейке запасных. Француз чувствует доверие Диего Симеоне и осознаёт, что выходил бы в стартовом составе, если не пункт об обязательном выкупе в € 40 млн.



В текущем сезоне 31-летний форвард провёл шесть матчей в испанской Примере, забив два гола. Также на его счету один гол в двух играх Лиги чемпионов УЕФА.

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