«Нет никакого предвкушения». Мостовой — о матче сборной России с Киргизией

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Киргизии.



«По логике должны обыгрывать. Но у меня нет никакого предвкушения. Стоит ли радоваться, если победим? Если ты выходишь во дворе поиграть, то ты радуешься победе. Только смысл из этого шоу делать?



Что касается полезности этого матча, то из него особо ничего не почерпнёшь. Это хорошая тренировка для тех ребят, которые не играют в сборной. Сейчас можно вызывать кого угодно. Ясно, что Киргизия будет стараться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.