Главный тренер Киргизии не смог назвать самого сильного игрока сборной России

Главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин ответил на вопрос, кто является самым сильным игроком в команде России.



«Самый сильный игрок в России? Сложно сказать. Мы не знаем, кто завтра выйдет в первом, втором тайме. Последний отборочный цикл сборная прошла неплохо. Ну и в клубе у Карпина идут дела хорошо. Работа выстроена как надо. Командные действия на высоком уровне», — передаёт слова Крестинина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, завтра, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова состоится товарищеский матч между сборными России и Киргизии. Стартовый свисток — в 17:00 по московскому времени. Предстоящую встречу обслужит бригада арбитров во главе с казахстанским судьёй Данияром Сахи.