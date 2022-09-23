Крестинин: чемпионат Киргизии мало кто смотрит. Международная игра — шанс улучшить карьеру

Главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой России.
«Хочу видеть результат только через качественную игру. Это наш принцип. Что-то получается, что-то нет.
Чемпионат Киргизии мало кто смотрит. А международные игры смотрят. Так что любая международная игра – с её помощью можно улучшить свою карьеру. Иным способом тяжело засветиться», — передаёт слова Крестинина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, завтра, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова состоится товарищеский матч между сборными России и Киргизии. Стартовый свисток — в 17:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с казахстанским судьёй Данияром Сахи.
- 23 сентября 2022
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