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Тренер сборной Киргизии: никакого давления из России из-за работы в Киргизии нет

Тренер сборной Киргизии: никакого давления из России из-за работы в Киргизии нет
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Главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин рассказал, что не испытывает никакого давления из-за того, что работает в Киргизии. Он отметил, что предстоящий товарищеский матч является объектом повышенного внимания, но он не думает о возможности засветиться.

«Давление из России из-за работы в Киргизии? Никакого давления здесь нет. И в России тоже. А по другим странам не езжу.

Возможность лично мне засветиться? Мы играем международную игру, их смотрят многие. Кому надо, те знают и посмотрят. Глобально я об этом не думаю», — передаёт слова Крестинина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, завтра, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова состоится товарищеский матч между сборными России и Киргизии. Стартовый свисток — в 17:00 по московскому времени.

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