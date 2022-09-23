Тренер сборной Киргизии: жалко сборную России. Она могла бы играть в финальной части ЧМ

Главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин признался, что ему жалко сборную России в сложившейся ситуации. Напомним, российскую национальную команду, как и клубы РПЛ, отстранили от международных турниров.

«Мы не знаем, как будет играть сборная России. Отталкиваемся от своей игры.



По-футбольному и по-человечески мне жалко сборную России. По своему уровню она могла бы играть в финальной части чемпионата мира.

Ильзат Ахметов? Я с ним не общаюсь. Когда он принял российское гражданство, мы пытались с ним связаться. На этом всё. Это его выбор, больше ничего не скажу», — передаёт слова Александра Крестинина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, завтра, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова состоится товарищеский матч между сборными России и Киргизии. Стартовый свисток — в 17:00 по московскому времени.