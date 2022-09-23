Тренер сборной Киргизии: жалко сборную России. Она могла бы играть в финальной части ЧМ

Главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин признался, что ему жалко сборную России в сложившейся ситуации. Напомним, российскую национальную команду, как и клубы РПЛ, отстранили от международных турниров.
«Мы не знаем, как будет играть сборная России. Отталкиваемся от своей игры.
По-футбольному и по-человечески мне жалко сборную России. По своему уровню она могла бы играть в финальной части чемпионата мира.
Ильзат Ахметов? Я с ним не общаюсь. Когда он принял российское гражданство, мы пытались с ним связаться. На этом всё. Это его выбор, больше ничего не скажу», — передаёт слова Александра Крестинина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, завтра, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова состоится товарищеский матч между сборными России и Киргизии. Стартовый свисток — в 17:00 по московскому времени.
- 23 сентября 2022
-
16:52
-
16:50
-
16:48
-
16:43
-
16:42
-
16:32
-
16:32
-
16:20
-
16:16
-
16:04
-
16:04
-
15:50
-
15:48
-
15:47
-
15:43
-
15:39
-
15:33
-
15:30
-
15:23
-
15:20
-
15:04
-
14:57
-
14:55
-
14:47
-
14:45
-
14:36
-
14:30
-
14:13
-
14:07
-
14:05
-
13:54
-
13:49
-
13:40
-
13:33
-
13:25