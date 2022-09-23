Букайо Сака признан игроком года в Англии
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Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака признан лучшим английским футболистом в сезоне-2021/2022, информирует пресс-служба национальной команды Англии в «Твиттере».
Ранее Сака также вошёл в список номинантов на звание лучшего молодого игрока мира. Кроме того, фанаты «Арсенала» путём голосования выбрали Букайо лучшим футболистом «канониров» в минувшем сезоне.
Напомним, в сезоне-2021/2022 Сака провёл за лондонский клуб 43 встречи во всех турнирах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. На его счету за прошлый сезон также девять игр, три гола и один ассист в составе национальной сборной Англии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 70 млн.
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