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Букайо Сака признан игроком года в Англии

Букайо Сака признан игроком года в Англии
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Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака признан лучшим английским футболистом в сезоне-2021/2022, информирует пресс-служба национальной команды Англии в «Твиттере».

Ранее Сака также вошёл в список номинантов на звание лучшего молодого игрока мира. Кроме того, фанаты «Арсенала» путём голосования выбрали Букайо лучшим футболистом «канониров» в минувшем сезоне.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Сака провёл за лондонский клуб 43 встречи во всех турнирах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. На его счету за прошлый сезон также девять игр, три гола и один ассист в составе национальной сборной Англии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 70 млн.

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