РФС разрешил «Сочи» заявить Луку Джорджевича после закрытия регистрационного периода

Российский футбольный союз (РФС) разрешил футбольному клубу «Сочи» заявить на сезон нападающего Луку Джорджевича после закрытия регистрационного периода. Соответствующее решение было принято на заседании комитета по статусу игроков.

«Удовлетворить заявление ФК «Сочи» о регистрации футболиста Луки Джорджевича (09.07.1994 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить клубу осуществить регистрацию для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — сказано в решении на официальном сайте РФС.

Напомним, Джорджевич подписал контракт с «Сочи» на правах свободного агента. Последним клубом нападающего был датский «Вайле», в составе которого он забил шесть голов в 26 матчах, сыгранных за год. В России Джорджевич впервые оказался в 2012 году, когда перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Затем черногорец играл за тульский «Арсенал» и московский «Локомотив».