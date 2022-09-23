Эриксен признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре

Датский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен признан лучшим игроком клуба в сентябре, сообщает официальный сайт «красных дьяволов».



30-летний футболист набрал 62% голосов. Он обошёл Джейдона Санчо (28%) и Рафаэля Варана (10%). В сентябре 2022 года Эриксен провёл четыре матча, сделав две результативных передачи — с «Арсеналом» (3:1) в английской Премьер-лиге и «Шерифом» (2:0) в Лиге Европы.



Напомним, датчанин подписал контракт с «МЮ» летом 2022 года. Ранее игрок выступал в «Аяксе», «Тоттенхэме», «Интере» и «Брентфорде».



«Манчестер Юнайтед» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков после шести матчей. В следующей встрече подопечные Эрика тен Хага сыграют в гостях с «Манчестер Сити» (2 октября, 16:00 мск).

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