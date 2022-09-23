Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС разрешил заявить Плиева и Маурисио для участия в ФНЛ

РФС разрешил заявить Плиева и Маурисио для участия в ФНЛ
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) разрешил заявить Заурбека Плиева («Уфа») и Маурисио («Родина») для участия в ФНЛ после закрытия регистрационного периода. Соответствующее решение было принято на заседании комитета по статусу игроков.

Помимо этого, РФС одобрил заявку вне регистрационного окна следующих игроков: Дзамболат Цаллагов («Кубань»), Никита Маляров («КАМАЗ»), Батрадз Кокоев («Динамо» Ставрополь), Максим Казанков («Сахалинец») и Дмитрий Редькович («Чертаново»). При этом «Родине» отказали в регистрации Владислава Лепёхина.

Напомним, ранее также стало известно, что РФС разрешил «Сочи» дозаявить нападающего Луку Джорджевича, который недавно присоединился к команде на правах свободного агента.

Новость по теме
РФС разрешил «Сочи» заявить Луку Джорджевича после закрытия регистрационного периода
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022