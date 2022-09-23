РФС разрешил заявить Плиева и Маурисио для участия в ФНЛ
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Российский футбольный союз (РФС) разрешил заявить Заурбека Плиева («Уфа») и Маурисио («Родина») для участия в ФНЛ после закрытия регистрационного периода. Соответствующее решение было принято на заседании комитета по статусу игроков.
Помимо этого, РФС одобрил заявку вне регистрационного окна следующих игроков: Дзамболат Цаллагов («Кубань»), Никита Маляров («КАМАЗ»), Батрадз Кокоев («Динамо» Ставрополь), Максим Казанков («Сахалинец») и Дмитрий Редькович («Чертаново»). При этом «Родине» отказали в регистрации Владислава Лепёхина.
Напомним, ранее также стало известно, что РФС разрешил «Сочи» дозаявить нападающего Луку Джорджевича, который недавно присоединился к команде на правах свободного агента.
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