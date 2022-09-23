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В «Реале» опасаются «Барселоны»: в клубе хотят набрать 90 очков, чтобы выиграть Ла Лигу

В «Реале» опасаются «Барселоны»: в клубе хотят набрать 90 очков, чтобы выиграть Ла Лигу
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Борьба за чемпионство в испанской Примере только набирает обороты. Действующий чемпион страны мадридский «Реал» уверенно одержал шесть побед в шести матчах на старте, но опасается, что победа в этом сезоне станет более трудной задачей, чем в прошлом. Всё дело в летнем усилении «Барселоны», с 16 очками идущей на второй строчке турнирной таблицы. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, главной угрозой «Барселоны» из новоприбывших игроков считают экс-форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского. Ещё до его дебюта за «Барселону» в стане мадридской команды отмечали поляка как ключевого игрока соперника: Роберт должен приносить «Барселоне» очки в тех матчах, в которых в прошлых сезонах она их теряла.

Также сообщается, что в «Реале» планируют набрать не менее 90 очков в 38 турах. В клубе считают, что лишь такие показатели помогут защитить титул чемпиона Испании.

Видеообзор. «Атлетико М» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:

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