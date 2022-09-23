Хаверц: старт сезона «Челси» нельзя назвать неудачным
Поделиться
Полузащитник «Челси» Кай Хаверц оценил увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера лондонского клуба.
«Увольнение Тухеля удивило меня, особенно если учесть, как мы играли последние полтора года и что мы выиграли. В настоящее время мы занимаем шестое место в таблице, так что вы не можете говорить о неудачном начале сезона – и у нас много новичков, которым сначала нужно адаптироваться. Футбол очень динамичен, многое может произойти в любой момент. Наш новый тренер произвёл очень хорошее впечатление, у нас отличная команда. Я думаю, что нас ждёт хорошее время», — цитирует футболиста Kicker.
Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю:
После увольнения Тухеля команду возглавил Грэм Поттер.
Комментарии
- 23 сентября 2022
-
18:27
-
18:23
-
18:21
-
18:04
-
18:01
-
17:51
-
17:44
-
17:41
-
17:37
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:17
-
17:15
-
17:00
-
16:59
-
16:57
-
16:52
-
16:50
-
16:48
-
16:43
-
16:42
-
16:32
-
16:32
-
16:20
-
16:16
-
16:04
-
16:04
-
15:50
-
15:48
-
15:47
-
15:43
-
15:39
-
15:33
-
15:30
Партнерский контент