Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаверц: старт сезона «Челси» нельзя назвать неудачным

Хаверц: старт сезона «Челси» нельзя назвать неудачным
Комментарии

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц оценил увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера лондонского клуба.

«Увольнение Тухеля удивило меня, особенно если учесть, как мы играли последние полтора года и что мы выиграли. В настоящее время мы занимаем шестое место в таблице, так что вы не можете говорить о неудачном начале сезона – и у нас много новичков, которым сначала нужно адаптироваться. Футбол очень динамичен, многое может произойти в любой момент. Наш новый тренер произвёл очень хорошее впечатление, у нас отличная команда. Я думаю, что нас ждёт хорошее время», — цитирует футболиста Kicker.

Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю:

После увольнения Тухеля команду возглавил Грэм Поттер.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022