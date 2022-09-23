Хаверц: старт сезона «Челси» нельзя назвать неудачным

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц оценил увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера лондонского клуба.

«Увольнение Тухеля удивило меня, особенно если учесть, как мы играли последние полтора года и что мы выиграли. В настоящее время мы занимаем шестое место в таблице, так что вы не можете говорить о неудачном начале сезона – и у нас много новичков, которым сначала нужно адаптироваться. Футбол очень динамичен, многое может произойти в любой момент. Наш новый тренер произвёл очень хорошее впечатление, у нас отличная команда. Я думаю, что нас ждёт хорошее время», — цитирует футболиста Kicker.

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После увольнения Тухеля команду возглавил Грэм Поттер.