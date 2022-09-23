«За него проливали кровь, он преступник». Матиас Погба — о своём брате Поле

Матиас Погба, брат полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, даже находясь под стражей, продолжает публиковать сообщения в адрес своего родственника. Напомним, Матиас был арестован по подозрению в вымогательстве € 13 млн у Поля в составе вооружённой группировки.

«Если вы смотрите видео, это лишь потому, что Поль нашёл способ заткнуть мне рот. Но маска спадёт. Поль — лицемерный, манипулятивный, злой и высокомерный преступник.



Мой брат в сговоре с организованной преступностью с подросткового возраста. Если бы это была просто дружба, то было бы хорошо, но проблема в том, что он использовал эти отношения и своё имя отчасти для того, чтобы защищаться на улицах, для ведения бизнеса. Он заставлял этих преступников делать что-то для него. За него проливали кровь.



Наша семья стала мишенью для этих бандитов», — приводит слова Матиаса Погба Globo со ссылкой на его соцсети.

Поль Погба не оставил автограф на футболке «Манчестер Юнайтед». Видеоролик: