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Роналду предъявили обвинения за разбитый телефон фаната «Эвертона»

Роналду предъявили обвинения за разбитый телефон фаната «Эвертона»
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Форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду предъявили обвинения из-за инцидента, который произошёл после матча с «Эвертоном». Тогда португальский бомбардир ударил по телефону фаната «Эвертона», который протянул к нему руку.

В футбольной ассоциации Англии заявили, что Роналду обвиняется в неподобающем поведении по статье E3.

После матча 32-го тура английской Премьер-лиги прошлого сезона «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» (1:0) Роналду разбил телефон одного из болельщиков. Когда португалец уходил в подтрибунное помещение, фанат протянул телефон. Роналду отмахнулся, после чего телефон упал на землю.

В дальнейшем Ральф Рангник, занимавший пост главного тренера команды, говорил, что не обсуждал этот вопрос с игроком.

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