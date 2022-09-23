Вернер: Тухель сравнил мою голевую засуху с девушкой, которая не хочет ужинать вместе

Немецкий нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер, выступавший за «Челси» в то время, когда лондонский клуб возглавлял его соотечественник Томас Тухель, рассказал о диалоге с наставником во время голевой засухи.

«Ты забиваешь голы с шести лет. Твоя голова и твоё тело знают, как это сделать. Это как женщина, которая не хочет с тобой ужинать. Ты не можешь заставить её. Сделай шаг назад, и она, возможно, позвонит тебе», — цитирует Вернера Emagazine.

В данный момент Вернер на правах аренды выступает за «РБ Лейпциг». После поражения в матче Лиги чемпионов с загребским «Динамо» руководство уволило Томаса Тухеля. После увольнения немецкого специалиста команду возглавил Грэм Поттер.

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