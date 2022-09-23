Кокорин попал в стартовый состав «Ариса» на товарищеский матч с «АЕЗ Закакиу»

Сегодня, 23 сентября, состоится товарищеский матч между «Арисом» из Лимасола и другим кипрским клубом «АЕЗ Закакиу». «Арис» огласил стартовый состав на матч.

«Арис»: Софрониу, Медиуб, Пилеас, Бенгтссон, Браун, Гомис, Струски, Муссунда, Брорссон, Сёке, Кокорин.

Напомним, за «Арис» россиянин выступает на правах аренды. Недавно Кокорин забил первый гол в официальном матче впервые за 655 дней. Александр перешёл в «Фиорентину» в январе 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака».

В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года.