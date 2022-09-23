«Ювентус» заинтересован в подписании Антуана Гризманна

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, выступающий на правах аренды в мадридском «Атлетико», может продолжить карьеру в «Ювентусе». В туринском клубе заинтересованы в подписании 31-летнего футболиста в том случае, если он согласится на понижение зарплаты. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
История Гризманна с «Барселоной» складывалась по-разному: в 2018 году Антуан записал видео, в котором публично отказался от перехода в команду. Однако уже через год стал игроком «Барселоны», которой пришлось заплатить «Атлетико» за этот трансфер € 120 млн.
Высокая зарплата и не слишком убедительная игра убедили «Барселону» отправить Гризманна в обратную двухгодичную аренду летом 2021-го. Однако в нынешнем сезоне Антуан лишь раз появился на поле с первых минут, ограничиваясь играми по 30 минут. Всё дело в том, что если футболист проведёт определённое количество минут на поле за всю кампанию, то «Атлетико» будет вынужден выкупить его права за € 40 млн. В клубе такую сумму платить отказываются и пытаются договориться с «Барселоной» о её снижении: летом было предложено € 20 млн, но сине-гранатовые просят € 25 млн.
Видеообзор. «Атлетико М» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:
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