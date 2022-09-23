Германия — Венгрия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 23 сентября, состоится матч 5-го тура Лиги наций между Германией и Англией. Команды будут играть на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Команды выступают в группе A3. В ней лидирует сборная Венгрии. В четырёх матчах турнира команда Марко Росси набрала семь очков. Немецкая национальная команда занимает второе место в квартете. Команда Ханс-Дитера Флика набрала шесть очков. Ниже располагаются команды Италии (5) и Англии (2) соответственно.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
- 23 сентября 2022
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