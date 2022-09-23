Фомин не смог ответить на вопрос, будет ли капитаном сборной России в матче с Киргизией

Полузащитник «Динамо» и сборной России по футболу Даниил Фомин сказал, что не знает, кто будет капитаном в завтрашнем товарищеском матче с Киргизией.

«Буду ли капитаном? Это не ко мне вопрос. У нас были теории по сопернику, завтра первый матч за долгое время, будем стараться получать удовольствие. Хотим сыграть так, как просит тренер», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Перед этим матчем сборная России провела сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Ещё несколько товарищеских игр национальной команды запланированы на ноябрь.