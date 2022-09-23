Даниил Фомин: соскучился по ощущению игры за сборную России

Полузащитник «Динамо» и сборной России по футболу Даниил Фомин рассказал, что соскучился по ощущению игры за национальную команду.

«Соскучился по ощущению играть за сборную. Мы собрались впервые за долгое время, кроме осознания того, что ты в сборной своей страны — другой мотивации не надо», — передаёт слова полузащитника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Перед этим матчем сборная России провела сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Ещё несколько товарищеских игр национальной команды запланированы на ноябрь.