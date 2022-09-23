Карпин — о Киргизии: первый матч при мне, где сборная России может провести эксперименты
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Киргизии. Встреча пройдёт завтра, 24 сентября. Начало — в 17:00 по московскому времени.
«Углублённо не хотели изучать соперника. Хотим играть от себя. Соперник перестраивается от 4-4-1 до 5-4-1. При мне это первый матч, где можно порисковать, провести эксперименты. Хочется попробовать то, что тренировали. Хочется это увидеть вне зависимости от игры соперника
Не знаю, что вы видели в отеле на лицах ребят, но у всех улыбки, рабочее настроение. С огромным желанием все тренируются. На теории стоял шум и гам, улыбаются, общаются», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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