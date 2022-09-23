Карпин рассказал, какие вопросы задавали пограничники при вылете из России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об общении с пограничниками при вылете из страны. Ранее российская команда прилетела в Бишкек, чтобы сыграть товарищеский матч с командой Киргизии. Сообщалось, что в аэропорту россиян спрашивали о военной службе на фоне приказа о мобилизации.



«Вылетели нормально, военные билеты не просили, задавали вопросы: куда летите, про армию что-то», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Перед этим матчем сборная России провела сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Ещё несколько товарищеских игр национальной команды запланированы на ноябрь.



Встречу команд будет обслуживать бригада арбитров, которую возглавит Данияр Сахи из Казахстана. В роли ассистентов выступят Евгений Бельский и Самат Тергеусизов. Резервный судья – Дайырбек Абдылдаев.