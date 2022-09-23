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Валерий Карпин рассказал о настроении в сборной России перед матчем с Киргизией

Валерий Карпин рассказал о настроении в сборной России перед матчем с Киргизией
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о настроении в национальной команде перед товарищеским матчем с Киргизией.

«Не знаю, что вы видели в отеле на лицах ребят, но у всех улыбки, рабочее настроение. С огромным желанием все тренируются. На теории стоял шум и гам, улыбаются, общаются», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Перед этим матчем сборная России провела сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Ещё несколько товарищеских игр национальной команды запланированы на ноябрь.

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