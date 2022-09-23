Карпин: судейство в матче КФФ — РФС было местное. Недоволен! Мне гол не засчитали!

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что ему не понравилось судейство в матче между сборной Российского футбольного союза (РФС) и их коллегами из Киргизии.

«Судейство в матче сборной РФС было местное, мне гол не засчитали! Хет-трика лишили. Я недоволен», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В составе российской команды на поле вышли главный тренер национальной сборной Валерий Карпин, его помощник Виктор Онопко, президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев (получивший повреждение во втором тайме), а также персонал сборной России и сотрудники РФС. Лучшим игроком встречи был признан Виктор Онопко.



Отметим, что завтра, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова состоится товарищеский матч между сборными России и Киргизии.