Карпин: судейство в матче КФФ — РФС было местное. Недоволен! Мне гол не засчитали!

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что ему не понравилось судейство в матче между сборной Российского футбольного союза (РФС) и их коллегами из Киргизии.
«Судейство в матче сборной РФС было местное, мне гол не засчитали! Хет-трика лишили. Я недоволен», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В составе российской команды на поле вышли главный тренер национальной сборной Валерий Карпин, его помощник Виктор Онопко, президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев (получивший повреждение во втором тайме), а также персонал сборной России и сотрудники РФС. Лучшим игроком встречи был признан Виктор Онопко.
Отметим, что завтра, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова состоится товарищеский матч между сборными России и Киргизии.
- 23 сентября 2022
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