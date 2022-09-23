Карраскаль совершил 85 успешных обводок в РПЛ, у Малкома и Вендела — в два раза меньше

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль за 10 матчей в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) нынешнего сезона совершил 85 успешных обводок, что делает его лучшим футболистом чемпионата по этому показателю. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в социальных сетях.

На втором месте идёт нигерийский легионер «Краснодара» Олакунле Олусегун (46 успешных обводок в девяти матчах). В пятёрку попали также бразильцы «Зенита» Малком (42 в 10) и Вендел (40 в 10), а замкнул их группу Гирано Керк из «Локомотива» (35 в 10).

В этих 10 матчах 24-летний Карраскаль также забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его соглашение с московской командой истекает в 2026 году. ЦСКА в этих встречах набрал 20 очков и занимает в турнирной таблице третье место.

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