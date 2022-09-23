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Опубликовано угрожающее сообщение, которое брат Поля Погба отправил ему по телефону

Опубликовано угрожающее сообщение, которое брат Поля Погба отправил ему по телефону
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Матиас Погба, брат хавбека «Ювентуса» Поля Погба, за месяц до «популярности», связанной с публикацией в СМИ деталей конфликта с родственником, вымогал у Поля деньги через СМС-сообщение.

«Слушай меня внимательно. Сегодня Махамаду Магасса (бывший друг Погба, также подозревается в вымогательстве. – Прим. «Чемпионата») и я чуть не погибли из-за того, что ты сделал с молодым футболистом сборной Франции (речь о Мбаппе – Прим. «Чемпионата»). Я всё знаю, мы здесь из-за твоих трусости и эгоизма.

Теперь всё просто: ты отправишь им сумму, которую они просили как можно скорее. В противном случае, клянусь богом, я расскажу всё родителям Мбаппе и мировым СМИ. Я расскажу всё в подробностях. Я даю тебе пять дней, чтобы ты устроил встречу с Адамом (ещё один подозреваемый – Прим. «Чемпионата»). Если ты этого не сделаешь, то следи за новостями!» — приводит текст сообщения Матиаса Погба Le Parisien.

Ранее сообщалось, что Матиас Погба в компании вооружённых людей вымогал у своего брата Поля € 13 млн. Сейчас Матиас задержан.

Поль Погба не расписался на футболке «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:

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