Фред: теперь я лучше понимаю, что хочет Эрик тен Хаг в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Родригес рассказал о начале сезона в английской команде.
«Я сохраняю спокойствие и стараюсь делать свою работу наилучшим образом. К сожалению, у меня выдалось не самое хорошее начало сезона. Но теперь я вписался в команду, лучше понимая, чего хочет менеджер, и я хорошо осознаю свою ценность в «Манчестер Юнайтед».
Слава богу, меня снова выбрали для игры за Бразилию. Так что я знаю себе цену, и каждый может говорить всё, что хочет, потому что я не потеряю концентрацию. Независимо от того, начну я матч (в стартовом составе. – Прим. «Чемпионата») или нет, я буду продолжать усердно работать», — приводит слова Фреда The Sun.
29-летний Фред вышел в стартовом составе в первых трёх матчах нынешнего сезона. После разгромного поражения от «Брентфорда» (0:4), в котором бразилец отыграл первый тайм, он больше не появлялся в стартовом составе.
Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:
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