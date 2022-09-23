Экс-полузащитник «Реала» Кака планирует пробежать Берлинский марафон

Бывший бразильский футболист Кака выступит на Берлинском марафоне, сообщает Suddeutsche Zeitung. Экс-футболист «Реала» и «Милана» уже поставил себе личную цель. Он намеревается пробежать дистанцию в 42,2 км менее чем за три часа 40 минут.



Марафон пройдёт в это воскресенье, 25 сентября.



Сам Кака признался, что ему будет тяжело добиться поставленной цели. При этом 40-летний бразилец подчеркнул, что рассчитывает на бойцовские качества.



«Из профессионального спорта я вынес свой менталитет. Но моё тело привыкло к другому движению», — сказал экс-футболист.



Берлинский марафон является главным соревнованием такого типа в Германии. На него зарегистрировались 45 000 человек.

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