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Экс-полузащитник «Реала» Кака планирует пробежать Берлинский марафон

Экс-полузащитник «Реала» Кака планирует пробежать Берлинский марафон
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Бывший бразильский футболист Кака выступит на Берлинском марафоне, сообщает Suddeutsche Zeitung. Экс-футболист «Реала» и «Милана» уже поставил себе личную цель. Он намеревается пробежать дистанцию в 42,2 км менее чем за три часа 40 минут.

Марафон пройдёт в это воскресенье, 25 сентября.

Сам Кака признался, что ему будет тяжело добиться поставленной цели. При этом 40-летний бразилец подчеркнул, что рассчитывает на бойцовские качества.

«Из профессионального спорта я вынес свой менталитет. Но моё тело привыкло к другому движению», — сказал экс-футболист.

Берлинский марафон является главным соревнованием такого типа в Германии. На него зарегистрировались 45 000 человек.

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