«Локомотив» и ЦСКА поделили очки в матче заключительного этапа женской Суперлиги

Сегодня, 23 сентября, на «Сапсан Арене» в Москве состоялся матч 2-го тура заключительного этапа женской Суперлиги. Играли «Локомотив» и ЦСКА. Финальный свисток Марины Крупской зафиксировал ничью — 1:1.
Счёт в матче был открыт на 62-й минуте: Татьяна Петрова обработала мяч в штрафной площади «Локомотива», обыграла Анну Беломытцеву и под её опекой поразила ворота Татьяны Щербак. Ответного гола железнодорожников пришлось ждать шесть минут: Надежда Ильиных, появившаяся на поле на 40-й минуте, прорвалась по левой стороне штрафной ЦСКА и нанесла точный удар в дальний угол ворот Елизаветы Щербаковой.
«Локомотив» набрал 22 очка и продолжает занимать в турнирной таблице женской Суперлиги второе место. ЦСКА (21) — третий. Также борьбу за медали продолжают «Зенит» (29) и «Ростов» (15).
- 23 сентября 2022
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