«Барселона» за сутки потеряла Араухо и Кунде из-за травм в сборных

Защитник сборной Уругвая и «Барселоны» Рональд Араухо получил травму на 40-й секунде товарищеского матча с Ираном (0:1). Ранее травму получил и другой защитник сине-гранатовых — Жюль Кунде. Француз покинул поле на 23-й минуте матча с Австрией (2:0) в Лиге наций.
В октябре «Барселону» ждёт сложный график. Команде Хави предстоит сыграть с «Мальоркой», дважды с «Интером», мадридским «Реалом», «Вильярреалом», «Атлетиком», «Баварией» и «Валенсией».
Араухо и Кунде — ключевые футболисты системы Хави. 23-летний уругваец отыграл 601 минуту в семи матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов. 23-летний Кунде провёл на поле 450 минут в пяти встречах и отдал две результативные передачи.
Видеообзор. Дубль Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Эльче»:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 23 сентября 2022
-
22:55
-
22:46
-
22:39
-
22:37
-
22:31
-
22:29
-
22:14
-
22:00
-
21:51
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:20
-
21:16
-
21:07
-
21:01
-
20:54
-
20:50
-
20:45
-
20:41
-
20:30
-
20:30
-
20:28
-
20:12
-
19:54
-
19:54
-
19:51
-
19:49
-
19:38
-
19:30
-
19:19
-
18:50
-
18:45
-
18:45
-
18:40