Василий Уткин выступил в поддержку Николая Ларина

Блогер Василий Уткин высказался о суде над Николаем Лариным — бывшим руководителем футбольной академии «Чертаново». Приговор по его делу будет вынесен 26 сентября.

«Николай Ларин, бывший руководитель футбольной академии «Чертаново», не заслуживает сидеть в тюрьме. Он нарушал закон, чего не отрицает и сам. Но он не обогащался лично. Он ошибался, да. Я присоединяюсь к тем, кто просит о снисхождении к Николаю в этом деле. Я прошу назначить ему минимальное наказание по статье, которая ему предъявлена.



Он никого не убил, он не обогатился. В худшем случае его использовали. Это в самом худшем случае. Он заслуживает, возможно, штрафа (я готов скинуться), может, ещё чего. Но не срока. Недавно я читал, что один человек за убийство отделался штрафом. И не сел. Не сажайте Ларина», — написал Уткин в телеграм-канале.