Рыночная стоимость форварда «Барселоны» Дембеле увеличилась впервые с 2019 года

Портал Transfermarkt обновил стоимости игроков чемпионата Испании. Существенного «подорожания» добился форвард «Барселоны» Усман Дембеле, чей ценник с отметки в € 30 млн поднялся до € 50 млн. Рыночная стоимость 25-летнего футболиста увеличилась впервые с 2019 года.
Дембеле стал игроком «Барселоны» летом 2017 года за € 125 млн. Тогда его рыночная стоимость оценивалась в € 33 млн, но уже через полгода поднялась до € 80 млн. Пика цены Дембеле достиг летом 2019-го — € 120 млн. С тех пор его цена либо неизменно падала, либо сохраняла прежние показатели. Всё дело в слабой игре француза и травмах, которые преследовали его в прошлые сезоны. Однако с приходом Хави Дембеле реанимировал карьеру и занимает второе место в топ-5 лигах по числу голевых передач в 2022 году после Лионеля Месси («ПСЖ»).
Гол Дембеле в ворота «Кадиса». Видеоролик:
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