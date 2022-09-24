TMW: Рабьо покинет «Ювентус» свободным агентом, Адриен может вернуться в «ПСЖ»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо, вероятно, покинет туринскую команду в качестве свободного агента в конце сезона. Хавбек может вернуться в «ПСЖ», в структуре которого провёл девять лет. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, трансфер 27-летнего футболиста в «Манчестер Юнайтед» прошедшим летом сорвался из-за высоких требований Рабьо. То же самое сейчас происходит и в «Ювентусе», поэтому клуб не сможет продлить с ним контракт, истекающий в 2023-м. Сообщается, что Рабьо может вернуться в «ПСЖ», где выступал с 2010 по 2019 год.
В нынешнем сезоне Рабьо в четырёх матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов провёл на поле 325 минут, не отметившись результативными действиями.
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