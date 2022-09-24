Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

TMW: Рабьо покинет «Ювентус» свободным агентом, Адриен может вернуться в «ПСЖ»

TMW: Рабьо покинет «Ювентус» свободным агентом, Адриен может вернуться в «ПСЖ»
Комментарии

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо, вероятно, покинет туринскую команду в качестве свободного агента в конце сезона. Хавбек может вернуться в «ПСЖ», в структуре которого провёл девять лет. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, трансфер 27-летнего футболиста в «Манчестер Юнайтед» прошедшим летом сорвался из-за высоких требований Рабьо. То же самое сейчас происходит и в «Ювентусе», поэтому клуб не сможет продлить с ним контракт, истекающий в 2023-м. Сообщается, что Рабьо может вернуться в «ПСЖ», где выступал с 2010 по 2019 год.

В нынешнем сезоне Рабьо в четырёх матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов провёл на поле 325 минут, не отметившись результативными действиями.

Неймар напугал детей на тренировке «ПСЖ». Видеоролик:

«Ювентус» влип по полной программе. Ситуация для клуба практически безвыходная «Ювентус» влип по полной программе. Ситуация для клуба практически безвыходная
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022