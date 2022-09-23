Босния и Герцеговина досрочно выиграла группу в Лиге наций, одержав победу над Черногорией
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В Зенице (Босния и Герцеговина) на стадионе «Билино Поле» завершился матч 5-го тура Лиги наций Лиги B. В матче группы 3 встречались команды Боснии и Герцеговины и Черногории.
Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч был забит в компенсированное время первого тайма, отличился Эрмедин Демирович, которому ассистировал Эдин Джеко.
Отыграться гостям так и не удалось. При этом матч получился эмоциональным, арбитр показал девять жёлтых карточек.
Сборная Боснии и Герцеговины набрала 11 очков и гарантировала себе первое место в турнирной таблице. Черногория с семью очками занимает второе место.
В заключительном туре Босния и Герцеговина сыграет в гостях с Румынией, а Черногория будет принимать Финляндию.
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