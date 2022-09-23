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Босния и Герцеговина досрочно выиграла группу в Лиге наций, одержав победу над Черногорией

Босния и Герцеговина досрочно выиграла группу в Лиге наций, одержав победу над Черногорией
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В Зенице (Босния и Герцеговина) на стадионе «Билино Поле» завершился матч 5-го тура Лиги наций Лиги B. В матче группы 3 встречались команды Боснии и Герцеговины и Черногории.

Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч был забит в компенсированное время первого тайма, отличился Эрмедин Демирович, которому ассистировал Эдин Джеко.

Отыграться гостям так и не удалось. При этом матч получился эмоциональным, арбитр показал девять жёлтых карточек.

Сборная Боснии и Герцеговины набрала 11 очков и гарантировала себе первое место в турнирной таблице. Черногория с семью очками занимает второе место.

В заключительном туре Босния и Герцеговина сыграет в гостях с Румынией, а Черногория будет принимать Финляндию.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3. 5-й тур
23 сентября 2022, пятница. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 0
Черногория
1:0 Демирович – 45+1'
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