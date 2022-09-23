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Маурисио Почеттино не возглавит «Ниццу»

Маурисио Почеттино не возглавит «Ниццу»
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Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер подтвердил, что не вёл переговоры с аргентинским специалистом Маурисио Почеттино по поводу возможной замены на должности главного тренера Люсьена Фавра.

«Никто из клуба не встречался и не звонил Почеттино или его представителям. Это было бы неуважительно по отношению к нашему нынешнему тренеру. Мы все будем работать вместе с Люсьеном, чтобы максимально восстановиться после неудачного начала сезона. Ультиматума ему не предъявляли», — приводит слова Ривьера L'Equipe.

В восьми матчах чемпионата Франции «Ницца» набрала восемь очков и занимает в турнирной таблице 13-е место. В следующем туре команда Фавра сыграет в гостях с действующим чемпионом и лидером чемпионата Франции — «ПСЖ».

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