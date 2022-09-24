Сборная Англии не одержала ни одной победы в Лиге наций
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Сборная Англии по итогам нынешнего розыгрыша Лиги наций опустится в Лигу B. Англичане за тур до конца потеряли шансы даже на третье место в турнирной таблице группы 3 Лиги А.
В 5-м туре англичане уступили в гостях команде Италии со счётом 0:1. В пяти турах англичане набрали два очка. Они дважды сыграли вничью и потерпели три поражения.
Единственный гол на 68-й минуте с передачи Леонардо Бонуччи забил Джакомо Распадори. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Его ассистенты — Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес. Резервный судья — Исидро Диас де Мера Эскудерос.
Англия уступила Венгрии (0:1 и 0:4) и Италии (0:1), а также сыграла вничью с Италией (0:0) и Германией (1:1). Разница забитых и пропущенных 1:7.
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