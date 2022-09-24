Флик — после поражения Германии от Венгрии: лучше сейчас, чем на чемпионате мира

Главный тренер национальной сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал исход матча Лиги наций с венграми. Его команда уступила на своём поле, в Лейпциге, со счётом 0:1.
«Результат стал откровением. Но лучше проиграть сейчас, чем на чемпионате мира. Мы были очень плохи в первом тайме, не были достаточно активны, не были уверены в себе. Допустили слишком много простых ошибок. Второй тайм был лучше, но мы не создали достаточно моментов», – приводит слова Флика официальный сайт УЕФА со ссылкой на послематчевое интервью ZDF.
Единственный гол в матче был забит венграми на 17-й минуте. Адам Салаи отличился после передачи Доминика Собослаи. После пяти туров сборная Венгрии лидирует в группе, набрав 10 очков, у итальянцев — восемь очков, у немцев — шесть, у англичан — два.
На чемпионате мира в Катаре, который начнётся в ноябре, сборная Германии сыграет в группе Е с Японией, Испанией и Коста-Рикой.
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