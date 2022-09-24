Игрок «Балтики» Кирилл Маляров рассказал о том, как ему звонил Валерий Карпин

Крайний защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров вспомнил, как в августе 2019 года в статусе свободного агента стал игроком «Ростова» после звонка Валерия Карпина.



«Лето, предложений совсем не было, я как обычно поддерживал форму в любительской лиге 8x8. И тут звонок: «Тебе сейчас Карпин позвонит». Я в шоке: «Кто, как, зачем? Точно Карпин?» Звонит Валерий Георгиевич, говорит: «Привет, Кирилл. Как дела? В каком состоянии находишься?» Я ему всё подробно рассказал, и Карпин сказал: «Приезжай».



«Ростов» тогда был в Австрии на сборах, а у меня визы не было. Я по всему городу искал, где её сделать подешевле, а все ценники от ста тысяч рублей. До конца сборов всего четыре дня было», – приводит слова Малярова Metaratings.



За «Ростов» Маляров провёл только один матч – ровно три года назад, в сентябре 2019-го, отыграл 77 минут в Кубке России с «Мордовией». В 12 турах чемпионата России сезона-2019/20 он находился на скамейке запасных. Позже выступал за «Белшину», «Нижний Новгород» и «Шахтёр» из Караганды.