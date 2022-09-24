Игрока сборной Северной Ирландии отстранили от матчей из-за обвинений в сектантстве

Форвард сборной Северной Ирландии Кайл Лафферти был отстранён от матчей Лиги наций против Косово и Греции.

Такое решение было принято национальной федерацией после начала расследования «Килмарнока», за который выступает Лафферти. Ранее клуб сообщил, что Кайл появился на видео с фанатом, где «использует язык сектантского характера».

«Игрок мужской сборной Северной Ирландии Кайл Лафферти был исключён из состава перед предстоящими играми Лиги наций УЕФА против Косово и Греции. Ирландской футбольной ассоциации стало известно о широко распространённом видео в социальных сетях. Ассоциация также отмечает, что клуб нападающего „Килмарнок“ начал расследование по инциденту с видео», — написано в заявлении на официальном сайте североирландской футбольной Ассоциации.

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