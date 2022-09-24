Хавбек «Зенита» Мостовой снялся в эпизоде сериала START «Содержанки. Перезагрузка»

Полузащитник питерского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой появился в одном из эпизодов популярного российского сериала «Содержанки. Перезагрузка» от видеосервиса START, сообщает Sport24.
По информации издания, 24-летний игрок сыграл эпизодическую роль в одной из серий. Съемки эпизода проходили на домашнем стадионе клуба с берегов Невы – «Газпром Арене».
«Содержанки. Перезагрузка» — это четвертый сезон знаменитого отечественного сериала «Содержанки». Съёмка первых трёх сезонов картины проходила в Москве. Продолжение сериала снимали в Санкт-Петербурге. Выход четвёртого сезона картины на телеэкраны запланирован на начало 2023 года.
Ранее в съёмках другого российского сериала принял участие форвард ЦСКА Фёдор Чалов. Он появился в одном из эпизодов картины «Детективное агентство Мухича» на ТНТ.
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