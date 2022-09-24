Игрок «Балтики» Маляров: зачем с детства профессионально играли, если идёте в Медиалигу?

Защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров поделился с журналистами историей том, как попал в медийный футбол, когда находился без команды.
«Я пришёл потренироваться в команду «На спорте» к своим друзьям Сослану Гатагову и Диме Кирееву. Сослан предложил поиграть за «Матч ТВ», там познакомился со всей элитой спортивной журналистики. Меня Рома Нагучев, Дима Шнякин, Костя Генич постоянно спрашивали: ну что там, нашёл себе команду?
Я тоже этого не понимаю, как можно выбирать медийный футбол вместо профессионального. Ладно ещё вместо слабых команд второй лиги, где зарплату платят плохо, но идти в медийную лигу… Зачем вы тогда с детства в футбол профессионально играли? Я беру не любителей и ветеранов, а тех, кто уже играл во второй лиге и теперь бежит в медийный футбол. И даже если вы там оказались, развивайтесь медийно, а не будьте просто наёмниками», — сказал Маляров в интервью Metaratings.
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